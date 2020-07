Ex-OM : Nouvelle preuve du talent de Zambo pour ceux qui en doutaient encore…

André-Franck Zambo Anguissa a quitté l’Olympique de Marseille à l’été 2018. Une majorité de supporters estimaient alors que le club avait fait une superbe affaire grâce au prix du vente d’un joueur jugé limité. Deux ans plus tard, le Camerounais brille en Liga…

Souvent moqué pour sa technique jugée défaillante, l’ancien Olympien a marqué son second but de la saison hier soir après un rush plein d’autorité. Et une technique très sûre dans son crochet…

Le but de Zambo Anguissa avec Villarreal qui récompense une saison énorme de l’ancien marseillais. Quelle évolution ! #TeamOMpic.twitter.com/d9BDPtZRYG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) July 19, 2020

Son club, Villareal termine la saison à une belle cinquième place alors que Zambo a définitivement attiré l’attention des plus grands clubs espagnols pour la suite…

Quand Zambo fait de Carvajal sa chose…