Ex OM: Ocampos vers un géant européen ?

Après trois saisons passées au FC Séville, Lucas Ocampos pourrait rejoindre le Bayern cet été selon le media espagnol Todo Fichajes. Un transfert qui pourrait rapportait gros à l’Olympique de Marseille…

Après être parti de l‘Olympique de Marseille à l’été 2019 pour une somme de 15 millions d’euros, Lucas Ocampos a réalisé trois saisons de haut niveau au FC Séville. Toutefois l’ailier argentin pourrait quitter le club andalou selon les informations du media espagnol Todo Fichajes. Un départ qui pourrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille…

Un départ du FC Séville bénéfique pour l’OM ?

En effet selon les informations du site espagnol Todo Fichajes, des négociations auraient débuté entre le FC Séville et le Bayern au sujet de Lucas Ocampos pour un transfert à 70 millions d’euros, afin de remplacer Sané. Mais l’ancien marseillais pourrait rapporter gros à l’OM. En effet, l’Olympique de Marseille possède un pourcentage à la revente à hauteur de 15%. Ce qui pourrait rapporter une coquette somme au club en cas de gros vente du club andalou.

« ON NE PENSAIT PAS QUE CE SERAIT UNE TELLE RÉVÉLATION »

« Ocampos a surpris tout le monde. Au début, à la différence de l’OM, il était aligné à droite et s’en tirait très bien. Après le mercato d’hiver, il est repassé à gauche. On connaissait sa débauche physique à Marseille, mais on ne pensait pas que ce serait une telle révélation ». Ignacio Caceres – Source : La Provence, 21/08/ 20