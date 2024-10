Ex OM – OGC Nice : Enorme coup dur pour Morgan Sanson !

Censé revenir sur pieds après la trêve internationale, Morgan Sanson devra prendre son mal en patience. Le milieu de terrain est encore blessé.

Parti de l’OM pour tenter l’aventure en Premier League, Morgan Sanson est revenu en Ligue 1. Actuellement à l’OGC Nice, le milieu de terrain s’est grièvement blessé. Censé être de retour ce week-end, à la fin de la trêve internationale, il ne devrait finalement pas être apte à reprendre les matchs de sitôt d’après Nice Matin. Un gros coup dur pour le joueur et pour les Aiglons qui devront encore se passer de leur milieu de terrain.

ℹ️ Concernant Morgan Sanson, ça risque d’être plus long que prévu. Il devait revenir pour cette trêve mais à priori la blessure est plus grave qu’espéré. #OGCNice (@LeandraIacono) pic.twitter.com/Ao0ZDOnPeX — Fabio | Bombito lover 🇨🇦 (@NissaEbasta) October 11, 2024

J’ai eu un bon passage à l’OM, avec des moments plus compliqués

Sanson a du faire face à un changement de coach quelques semaines après sa signature, Dean Smith étant remplacé par Steven Gerrard. Le début des galères pour l’ancien du MHSC. « Ça a été compliqué parce que j’ai été blessé neuf-dix mois sur mes douze premiers mois là-bas. J’ai enchaîné les blessures et j’ai eu deux fois le Covid. Rien n’a tourné pour moi. J’ai pris la décision de partir quand Unai Emery est arrivé (en octobre 2022), même s’il aurait aimé me garder. Je lui ai dit que moi et Aston Villa, c’était terminé. Quelque chose là-bas n’allait pas. Je me suis refait la cerise à Strasbourg (en prêt de janvier à juin 2023). J’étais sûr de moi et de mes qualités mais certaines choses se sont très mal passées avec un coach à Aston Villa, c’était un peu injuste. Le problème, c’est que ce soit Steven Gerrard qui soit arrivé au lieu d’Unai Emery ».