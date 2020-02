Ex OM : On connaît la date du procès entre Deschamps et Cantona !

Après qu’Eric Cantona ait émis l’hypothèse d’un comportement raciste de la part de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France avait porté plainte. Le procès aura lieu ce vendredi.

Didier Deschamps, l’ancien coach de l’OM, n’avait pas sélectionné Hatem Ben Arfa et Karim Benzema pour l’Euro 2016. Un choix qui avait fait parler dans la presse à cette époque. Interrogé à ce sujet par The Guardian, Eric Cantona avait émis l’hypothèse d’un comportement raciste de la part du sélectionneur français.

Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc, le débat est ouvert — CANTONA

« Une discrimination raciale? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi pas ? Une chose est sûre : Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ils ne joueront pas l’Euro. Et, de manière certaine, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc, le débat est ouvert »

Eric Cantona – Source : The Guardian (été 2016)

En voyant ces propos, Didier Deschamps a porté plainte pour diffamation contre Eric Cantona. Le procès aura lieu ce vendredi au Tribunal de Grande Instance à Paris. Les deux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille devraient être présents.

