Ex OM : Pactole pour Sampaoli… Séville a déjà trouvé son successeur ?

Alors que le FC Séville aurait décidé de se séparer de l’ancien entraîneur de l’OM, les dirigeants du club andalou aurait déjà trouvé son successeur.

L’aventure de Jorge Sampaoli a Séville touche à sa fin. Recruté au mois d’octobre pour succéder à Julian Lopetegui, l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas réussi à relever un club en grande difficulté en championnat. Séville est englué à la 14ème place de la Liga à seulement deux points du premier non relégable. La nouvelle défaite des Blanquirrojos ce week-end à Getafe (2-0) semble avoir scellé le sort du technicien argentin

Les dirigeants du club andalou aurait déjà choisi son successeur. Il s’agit de Pepe Bordalas, ancien entraîneur de Getafe, Elche et Valence. Il devrait profiter selon les informations du quotidien espagnol AS devenir le nouvel entraîneur du club après le départ de l’ancien coach de l’OM. Jorge Sampaoli pourra se consoler avec une indemnité de licenciement qui pourrait atteindre 11 Millions d’euros.

