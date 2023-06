Ex OM : Pas de lune de miel, ni de minutes en Équipe de France pour Kamara

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu’il était sur le point de s’envoler pour sa lune de miel, Boucacar Kamara a été appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de la saisons. Malheureusement pour l’ancien joueur de l’OM, il n’a disputé aucun des deux matchs avec l’Équipe de France.

Appelé en Équipe de France au dernier moment par Didier Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot, blessé, Boubacar Kamara n’a disputé aucune minute contre Gibraltar et la Grèce. Un crève coeur pour l‘ancien olympien et son épouse qui ont dû annuler leur lune de miel pour permettre à l’ancien joueur de l’OM de faire partie du rassemblement.

Boubacar Kamara fait partie des trois joueurs n’ayant pas participé aux matchs de ce rassemblement avec le marseillais Jordan Veretout et Marcus Thuram. Même le deuxième gardien, Brice Samba, a joué, de quoi nourrir quelques regret pour Kamara qui aurait sûrement préféré partir en lune de miel plutôt que d’assister aux victoires des Bleus depuis le banc.

Deschamps pas au courant

Interrogé par nos confrères de France Info, Didier Deschamps a affirmé qu’il n’était pas au courant que le joueur d’Aston Villa partait en voyage de noces. « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux » explique l’ancien entraîneur de l’OM mais il espère que » Madame (ndlr : Coralie Porrovechio, la femme de Boubacar Kamara) ne lui en voudra pas trop ». Difficile à dire lorsqu’on sait que leur lune de miel a été annulé « pour rien »…

Quand Kamara choisissait la France plutôt que le Sénégal

Le Marseillais est Français d’origine sénégalaise, après plusieurs discussions avec les Lions de la Teranga, Boubacar Kamara avait finalement choisi la France, malgré son amour pour son pays d’origine : « Je suis très fier d’être ici, je l’ai appris la veille après une discussion avec le sélectionneur. Je n’ai jamais hésité par rapport au Sénégal, on m’a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était pendant la CAN. J’ai une partie de moi sénégalaise, car mon père est Sénégalais et j’étais très content du titre pour lui, ainsi que pour mes coéquipiers à l’OM qui l’ont gagné.»