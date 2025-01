Ex OM : Patrice Evra détruit Kylian Mbappé ! « Il n’arrive même pas à la cheville de Papin »

Sur RMC, Patrice Evra s’est exprimé sur Kylian Mbappé. L’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille n’accepte pas la comparaison entre l’ex parisien et la légende Thierry Henry.

Au début de la carrière de Kylian Mbappé, la comparaison avec Thierry Henry était constante. Les deux hommes se ressemblaient dans la style de jeu et leurs débuts à l’AS Monaco… Cependant, d’après Patrice Evra, c’était une énorme erreur de la part des médias !

« Pour moi, quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs, je le dis déjà, il n’arrive même pas à la cheville de Papin. Qu’on ne compare jamais Mbappé à Thierry Henry. Qu’on ne le compare jamais. Vous avez créé ce produit. Pour moi, il en prend trop dans la gueule, mais quand vous parlez de meilleur joueur au monde, les gars… Vous avez regardé les performances de Thierry Henry ? Vous avez mis des personnes sur un piédestal qui ne sont pas sur un piédestal »

Tous les ingrédients sont là pour Pogba à l’OM

Patrice Evra, ancien international français, s’est exprimé sur la possible arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Dans une déclaration passionnée, il a révélé avoir encouragé le milieu de terrain à rejoindre le club phocéen, mettant en avant l’attachement de Pogba à l’équipe de France et la visibilité qu’offre l’OM. Une prise de position qui alimente les spéculations autour d’un transfert qui pourrait marquer un tournant pour le club et le joueur.

« Il est en phase de réathlétisation, il s’entraîne très dur. Je ne vais pas démentir, j’ai parlé à Mehdi Benatia pour qu’il le prenne, et j’ai dit à Paul d’aller à Marseille. Mais cela ne veut pas dire que tout est fait et qu’il va signer à l’Olympique de Marseille. Pourquoi je veux qu’il aille à Marseille ? Parce que quand j’ai parlé avec lui, il m’a montré qu’il avait un grand attachement à l’équipe de France. Donc, il y a peut-être Manchester, mais en France, il sait que Marseille est une grosse vitrine. Il a joué avec Rabiot, il le connaît super bien. Je pense que tous les ingrédients sont là. J’espère que ça va se faire ! », a ainsi déclaré l’ancien international français.

