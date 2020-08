Ex OM : Patrice Evra revient sur son altercation avec un supporter…

Désormais retraité, Patrice Evra a accordé une interview fleuve au Guardian où il est revenu sur toute sa carrière. Y compris sur son peu glorieux passage à l’OM.

Désormais âgé de 39 ans, Patrice Evra profite pleinement de sa nouvelle vie. Entre deux vidéos drôles sur Instagram, l’ancien capitaine de l’équipe de France est revenu sur sa carrière pour le Guardian. Et sans langue de bois, il a évoqué l’altercation qu’il a eue avec un supporter du club, et qui a provoqué la fin de son aventure avec l’OM.

IL M’A DIT QUE J’ÉTAIS UN SINGE (…) J’AI RÉAGI PAR CE QUE JE SUIS HUMAIN — EVRA

« Il m’a dit que j’étais un singe et il me menaçait de me trancher la gorge ainsi que la gorge de mes enfants. J’ai réagi parce que je suis humain. Depuis j’ai beaucoup médité et ça aide ».

Patrice Evra. Source : The Guardian – 24/08/2020



Depuis la fin de sa carrière, Evra s’occupe en amusant la galerie sur Instagram. Il prépare également son diplôme d’entraineur, même si diriger une équipe ne fait pas partie de ses plans immédiats. Comme il l’a expliqué au Guardian sa priorité actuelle reste « de faire rire et réfléchir les gens ».