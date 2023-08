Ex OM : Payet à fond avec son nouveau club

Après huit saisons et demie passées à l’OM, Dimitri Payet a quitté le club, libre de tout contrat pour s’engager au Vasco de Gama, au Brésil. Le milieu de terrain a été présenté à la presse hier. Il en a profité pour partager son impatience d’évoluer avec son nouveau club.

Alors qu’il lui restait encore une saison de contrat, Dimitri Payet a été libéré par l’OM. Le numéro 10 ne souhaitait pas vivre une deuxième saison avec aussi peu de temps de jeu que sous Igor Tudor. Annoncé en Ligue 1, en Arabie Saoudite ou en Turquie, le Réunionnais s’est engagé avec le Vasco de Gama, au Brésil. Le joueur de 36 ans a été officiellement présenté par son nouveau club hier, lors d’une conférence de presse.

🔴OFFICIEL : Dimitri Payet 🇫🇷 s’engage avec le Vasco de Gama ! ✍️🇧🇷 #TeamOM pic.twitter.com/JQxHYJEtkJ — Infos OM (@InfosOM_) August 17, 2023

Je suis pleinement impliqué avec Vasco

« Je savais l’attente qui y allait avoir, a déclaré Dimitri Payet, hier lors de sa présentation avec Vasco de Gama, en conférence de presse. Mais c’est ce que j’aime et c’est ce qui me fait avancer. J’étais capitaine et je sais ce que c’est d’avoir des responsabilités importantes. Je suis prêt à relever le défi. La première chose que j’ai faite, c’est regarder sur Internet l’ambiance du stade de Vasco. Un stade mythique qui a été construit par ses supporters il y a plus de 100 ans. Il faut que ce soit un stade où les adversaires ont le plus de mal possible à gagner. Si je peux être l’ambassadeur du Brésil, ça sera un plus. Mais aujourd’hui, je suis pleinement impliqué avec Vasco.«

Je vais travailler pour être au meilleur de ma forme

« J’ai tout fait pour rester au top physiquement, a poursuivit Dimitri Payet. Mais les entraînements ne remplacent pas les matchs. Je vais travailler pour être au meilleur de ma forme et revenir dans les meilleures dispositions. L’équipe en a besoin, j’en suis conscient.«