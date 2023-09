Ex OM: Payet déjà décisif pour sa première titularisation !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Titulaire pour la première fois avec Vasco de Gama cette nuit, l’ancien numéro 10 de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet a délivrer sa première passe décisive au terme d’une superbe action collective lors de la victoire écrasante de son équipe (5-1) face au Coritiba, où évoluent notamment Islam Slimani et Jesé Rodriguez. Je pensais qu’il allait frapper, mais non, Payet est imprévisible. Ce gars n’est pas Français, il est Brésilien ! C’est trop facile de jouer avec lui », s’est enflammé son coéquipier Rossi après la rencontre, dans des propos accordés à L’Equipe. Le milieu offensif de 36 ans, tout sourire, a célébré la belle victoire de son équipe avec les supporters de son club après le match et a lâché un « Ici c’est Vasco ! »