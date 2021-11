Ex OM – Pipa régale à Elche : « Benedetto est un joueur de grande qualité »

Deux ans après avoir rejoint l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a décidé de ne pas poursuivre l’aventure en poursuivant sa carrière à Elche sous forme de prêt. Et visiblement, l’attaquant argentin a déjà conquis certains observateurs espagnols…

Alors qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2019 en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a préféré rejoindre le FC Elche sous forme de prêt avec option d’achat de 3 à 4 millions d’euros l’été dernier. Et l’ancien buteur marseillais réalise des débuts convaincants sous sa nouvelle tunique. Le journal La Provence en a justement contacté un…

Les deux buts de Benedetto ont été importants — Monserrate Hernandez Marcos

En effet le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, n’a pas manqué de souligner les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche. Qui s’est déjà montré décisif…

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)