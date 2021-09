Après avoir porté les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de différentes périodes, Samir Nasri, Yohann Pelé, Hatem Ben Arfa ou Charles Kaboré sont aujourd’hui libres de tout contrat. Ils espèrent aujourd’hui retrouver un club rapidement.

Alors que la saison vient officiellement de démarrer depuis désormais un mois, certains joueurs se retrouvent toujours sans club. Si la liste des joueurs est longue, elle compte plusieurs joueurs qui ont porté la tunique phocéenne par le passé.

Le plus récent d’entre eux reste Yohann Pelé. Pas conservé par l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison dernière, le gardien de but espère encore trouver un nouveau challenge aujourd’hui. À 38 ans, il se rapproche aujourd’hui de la fin de sa carrière, mais il espère tout de même découvrir une dernière aventure. Doublure de Steve Mandanda, Yohann Pelé a endossé la tunique phocéenne à 89 reprises lors des six dernières années. Pendant tout ce temps, le portier a rendu de bons et loyaux services au club phocéen, notamment lors de l’épopée en Ligue Europa en 2018.

D’autre part, plusieurs joueurs passés par le club il y a quelques années sont également libres de tout contrat aujourd’hui. En effet, Samir Nasri (34 ans) formé et passé à l’OM entre 2004 à 2008, Hatem Ben Arfa (34 ans), passé à l’OM entre 2008 et 2011 et Charles Kaboré (33 ans), passé à l’OM entre 2007 et 2013, n’ont pas encore trouvé un nouveau challenge cette saison.

J’étais très heureux et excité lorsque l’OM m’a appelé – Samir Nasri

« J’ai grandi à Marseille. Cela a été les meilleures années de ma vie. J’ai grandi dans un quartier difficile, j’ai adoré Maradona, j’ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel et de gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Cela a été compliqué, car ma mère voulait que je sois médecin. J’étais très heureux et excité lorsque l’OM m’a appelé, alors que j’avais neuf ans. Bien sûr, à cet âge, il était difficile de savoir ce qui allait se passer ensuite. J’étais très heureux d’être à l’OM, mais je ne pensais pas que ma carrière allait prendre cette tournure. » Samir Nasri – Source : Estadio Deportivo (20/11/2016)

Les autres joueurs libres de tout contrat

À en croire L’Equipe, de nombreux joueurs passés par l’Equipe de France ou la Ligue 1 se trouvent toujours sans club. La liste des joueurs concernés :

– Clément Grenier (30 ans), Eliaquim Mangala (30 ans), Mapou Yanga-Mbiwa (32 ans), Serge Aurier (28 ans), David Luiz (34 ans), William Vainqueur (32 ans), Anthony Mounier (33 ans), Yaya Sanogo (28 ans), Eder (33 ans), Jemerson (29 ans), Lamine Koné (32 ans), Wesley Lautoa (34 ans), Loris Benito (29 ans) et Yoan Cardinale (27 ans).

Reste à savoir s’ils parviendront à trouver un nouveau challenge rapidement…