Ex OM : Pour Adil Rami, la direction a laissé faire les incidents à la Commanderie !

Sur son compte Instagram, Adil Rami a réagi aux incidents qui ont eu lieu à la Commanderie ce samedi… Il n’a pas hésité à mettre un tacle à la direction.

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami s’est une nouvelle fois exprimé sur son compte Instagram…

Ayant une relation très compliquée avec l’actuel président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, Rami n’a pas hésité à tacler la direction dans son post en story. L’ancien international français a dézingué les dirigeants qui n’ont pas pris la défense de leurs joueurs ce samedi…

« Bizarre ! Aucune protection, aucune anticipation, pourtant les messages étaient claires surtout la ville phocéenne. J’aime ce club et je n’aime pas le voir comme ça, mais… les supporters ne sont pas cons et moi non plus. Il y a un but de la part de la direction qui fait un travail laborieux dans tous les sens du terme. Et qui à l’habitude de laisser ses joueurs, ses cadres couler, sombrer et qu’eux-mêmes les envoient au feu. Ne vous faites pas avoir ! Je ne suis pas un mouton et je ne me fais pas manipuler ! « Adil Rami – Source : Instagram (31/01/21)