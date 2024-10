Ex OM : Pour Payet, « cela pourrait le transformer en un joueur totalement différent »

Mattéo Guendouzi a récemment montré des bonnes performances avec l’Équipe de France. Après son entrée en fin de match contre Israël et son rôle de meneur de jeu lors du match contre la Belgique, il semble bien positionné pour tirer profit de la retraite d’Antoine Griezmann.

Dimitri Payet a commenté l’adaptation de Guendouzi à ce nouveau poste dans une interview accordée à L’Équipe. Il a déclaré : « S’il a été placé à ce poste, c’est qu’il en a les capacités. Je l’ai toujours vu comme un milieu relayeur, et c’est là qu’il excelle vraiment. Lors de son entrée contre Israël, il a apporté une énergie incroyable, et les buts ont suivi. Cela ne m’a pas surpris. »

Payet a également souligné l’importance de l’efficacité offensive de Guendouzi : « S’il commence à marquer, cela pourrait le transformer en un joueur totalement différent, car il a un excellent sens du jeu. » Il a rappelé ses expériences à l’Olympique de Marseille, où l’accent était mis sur sa finition : « Il a progressé, mais il reste encore à travailler, par exemple à la pétanque. (Rires.) »

À son arrivée à la Lazio, Mattéo Guendouzi s’attendait à évoluer sous la houlette de Maurizio Sarri, un entraîneur renommé pour son approche offensive du jeu et son emphasis sur la possession du ballon. Dans ce cadre, le milieu français a pu s’épanouir tactiquement. Il s’était confié dans un entretien accordé à Free Foot : : « Sarri nous encourageait à garder le ballon, à créer des actions intéressantes sur le terrain et à attaquer avec intensité. Ensuite, il y a eu le retour de Tudor, dont le style ne correspondait pas à mes préférences. Cela dit, il est essentiel de s’adapter à différents systèmes de jeu. Cependant, cette période n’a pas été des plus réjouissantes pour moi. » À l’OM, Igor Tudor avait fait appel à Guendouzi dans un rôle plus offensif au sein de son trio d’attaque.

Conclusion

Mattéo Guendouzi va-t-il devenir un joueur clé pour l’Équipe de France ? Son adaptation à un rôle plus offensif pourrait lui ouvrir de nouvelles opportunités. Les commentaires de Dimitri Payet mettent en lumière son potentiel et la manière dont il pourrait continuer à évoluer dans les années à venir.