Ex OM : Quand Deschamps chambre Adil Rami !

« Evidemment qu’ils (les Bleus) peuvent la gagner. Mais aujourd’hui – je le dis avec beaucoup de respect -, si les Bleus gagnent cette Coupe du monde, ils devront passer par un parcours très compliqué. Ce serait la Coupe du monde la plus méritante que l’on pourrait avoir. Cette équipe de France est plus qu’attendue. Quand on va se retrouver entre amis avec la bière, les pizzas – cette ambiance PMU -, on discute. On se dit : « L’équipe de France est belle avec Kylian Mbappé et Karim Benzema le ballon d’Or ». Mais le problème, c’est que cette stature de tenant du titre, avec dans son effectif le ballon d’Or, ça multiplie les motivations des équipes adverses. Tout le monde veut jouer contre Kylian Mbappé et Karim Benzema aujourd’hui. Tout le monde va se surmotiver pour les arrêter. La concentration d’un joueur n’est pas la même. Je l’ai connu ! Quand j’ai joué contre Messi et Ronaldo, j’étais le plus heureux. Ma concentration a changé. J’étais surexcité et je voulais me mesurer à eux. Aujourd’hui, c’est ce qui va se passer avec l’équipe de France. » Adil Rami – Source : Pure Médias (16/11/22)