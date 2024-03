Ex OM : Quand Deschamps remet Saliba à sa place

Injustement mis sur le banc d’après les observateurs et les supporters de l’Equipe de France, William Saliba a eu la réponse à cette hiérarchisation. Didier Deschamps l’a expliqué ce lundi en conférence de presse.

En conférence de presse ce lundi avant la rencontre entre la France et le Chili, Didier Deschamps a été questionné sur le cas de l’ancien joueur de l’OM, William Saliba. L’international français n’est pas un titulaire dans la tête du sélectionneur malgré ses énormes performances avec Arsenal. Pour l’ancien coach marseillais, le défenseur central est encore en dessous des concurrents et fait des erreurs.

La hiérarchie ne lui est pas favorable pour l’instant

« Il fait une bonne saison. Il fait aussi des choses qui me plaisent moins, affirme Deschamps en conférence de presse en direct du Vélodrome. En équipe de France, il a un temps de jeu réduit, mais quand il a joué ça ne s’est pas forcément bien passé. La hiérarchie ne lui est pas favorable pour l’instant. Mais il est là. Dayot (Upamecano) avait eu du temps de jeu que peut-être William a moins eu. Sur certains joueurs, je fais en sorte d’insister, parce que ça peut être de la confiance ou des petits blocages qui peuvent basculer. Certains n’ont pas ce souci, d’autres mettent un petit temps. William a eu un temps de jeu réduit, donc ça ne va pas dans le sens d’avoir une grande sérénité »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre France – Chili ?

La France affronte le Chili au Vélodrome . Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur TF1.

Le onze probable d’après L’Equipe

L’Equipe de France a été battu 2-0 face à l’Allemagne ce week-end à Lyon. Pour son second match du rassemblement, les Bleus viendront au Vélodrome pour jouer contre le Chili. Une belle rencontre qui offrira en plus aux supporters présents, la joie de revoir Alexis Sanchez, ancien joueur de l’OM. Les Marseillais verront également Jonathan Clauss qui devrait être titulaire après avoir été sur le banc et être rentré à l’heure de jeu contre les Allemands. L’Equipe explique qu’il devrait faire partie du onze mis en place par Didier Deschamps, avec pas mal de turnover.