Ex OM : Quand Garcia joue (encore) les victimes…

Sans club depuis son départ de Lyon, Rudi Garcia est désormais consultant sur Canal + pour les matchs de Ligue des Champions. Il est revenu sur la difficulté du métier en taclant les supporters…

Rudi Garcia, ancien coach de l‘OM a fait du « Rudi Garcia » ce mardi sur le plateau de Canal + :

Jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger– Garcia

« Ça peut être dur pour la famille. Après si je prends mon exemple, je suis assez blindé. Encore une fois il suffit de se concentrer sur le travail au quotidien avec ses joueurs. Ne pas lire, ne pas écouter… C’est quand même un des rares métiers où l’on est jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger, mais c’est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc il faut l’accepter. Mais encore une fois il y a tellement de bons moments dans ce métier-là […] Moi je suis heureux de le faire, mais il devient un peu plus compliqué maintenant. Je suis passé en Italie et je pense que le terme de mister (monsieur ndlr) c’est quand même plus respectueux pour la fonction. C’est quelque chose de bien en Italie » Rudi Garcia–Source: Canal + (03/11/21)

Rudi Garcia a quitté Lyon à la fin de son contrat, pas en très bon terme, après des déclarations fracassantes envers Juninho. Actuellement sans club, il se pourrait qu’une écurie saoudienne apprécierait son profil. En effet, Al-Nassr Ryad aurait coché le nom de Rudi Garcia comme probable futur entraineur, d’après les informations d’Al Jazeera.

Pourtant en mai dernier, il avait annoncé la couleur en terme d’ambitions:

J’attend un projet en Espagne ou en Angleterre– Garcia

« J’ai eu beaucoup de propositions, même de la part d’une équipe qui participe à la Ligue des champions. Mais il s’agissait de propositions intéressantes uniquement sur le plan économique, ou sans programme derrière. J’attends un projet en Angleterre ou en Espagne, qui sont mes priorités. e n’est pas un club d’un championnat majeur en Europe, avait-il commenté. Les clubs qui peuvent m’intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe, et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des champions, soit ils joueront la Ligue des champions la saison prochaine. » Rudi Garcia— Source: Corriere dello Sport (25/05/21)