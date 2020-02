Ex OM : L’énorme coup de l’Olympiakos de Valbuena face à Arsenal !

A 35 ans, Mathieu Valbuena n’a pas arrêté le football. L’ancien milieu de terrain de l’OM vient même de vivre un sacré moment de Coupe d’Europe en éliminant Arsenal de l’Europa League avec l’Olympiakos ce jeudi !

Le milieu offensif est revenu sur le scénario du match. Arsenal s’était imposé 0-1 à l’aller en Grèce, l’Olympiakos a réussi à obtenir les prolongations grâce à un but de Cissé, mais les Gunners ont égalisé à la 113′ par Aubameyang, avant le but de d’El-Arabi à 1 minute de la fin du match. Titulaire de ce match, Mathieu Valbuena a vécu le but de l’ancien caennais du banc, il l’a raconté à RMC.

« Je n’ai plus de voix, on chante dans le vestiaire. C’est un moment historique pour le club. On a fait un grand match. On a fait douter cette équipe. C’est un symbole. C’est l’état d’esprit de cette équipe, un club formidable. Je suis épaté…. on n’en croyait pas nos yeux. J’ai couru jusqu’aux supporters. Ils étaient nombreux (5200), ils ont fait beaucoup de bruit. C’était vraiment fantastique ! » Mathieu Valbuena – source : RMC

