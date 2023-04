Ex OM : Quand Nasri s’accroche avec un journaliste sur le ramadan !

Daniel Riolo (journaliste RMC) et Romain Molina (journaliste The Guardian, BBC) ont révélé un email envoyé par Julien Fournier à sa direction à Nice qui accusait Christophe Galtier d’avoir un comportement inapproprié durant son passage à Nive avec ses joueurs jeûnant durant le ramadan. Sur le plateau du CFC, le ton est monté entre Samir Nasri (ex OM) et Philippe Carayon (journaliste Canal+) lors d’un débat sur le ramadan.

Les questions sur le jeûne durant le ramadan sont de retour depuis l’affaire Galtier. Durant le CFC, l’ancien olympien Samir Nasri et le journaliste Philippe Carayon débattent de ce sujet sensible qu’est le jeûne pendant la période du ramadan. Nasri défendant le fait qu’il est possible de concilier performances sur le terrain et jeûne. Voici l’extrait consacré à ce débat.

Le ramadan, sujet glissant …

On n’a pas poser ce genre de question sur qui fait le ramadan

« Parce qu’il fait le ramadan, tu vas le regarder d’un œil différent ?, s‘agace Samir Nasri sur le plateau du Canal Football Club, le 16 avril. Que Galtier demande à ses joueurs de ne pas pratiquer le jeune un jour de match, ça ne doit pas exister. Donc il doit aussi aller voir tous les catholiques et leur demander qui fait le carême ? Pourquoi cette question on ne la posait pas il y a 20 ans ? On n’a pas à savoir ce genre de choses. Regardez Benzema, c’est le meilleur quand il est sous ramadan. On en parle aussi ? Vous avez fait le ramadan en étant joueur de football professionnel ? Moi en tout cas, je l’ai fait. Tout le monde le sait qu’il y a des joueurs qui sont portés par leur foi aussi. Donc tu ne peux pas savoir s’il a bu un litre d’eau ou un autre truc. Il y en a qui mangent des mcdo et qui mettent des triplés. Il n’y a aucune logique dans vos propos parce que chaque corps est différent. Vous dites que Saint-Etienne est descendu en Ligue 2 à cause des joueurs qui ont fait le ramadan ? Moi je ne suis pas d’accord avec vos propos.«