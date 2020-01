Ex OM : « Quand on parlait de Villas-Boas au PSG, je priais pour qu’il n’y signe pas ! »

Son passage à l’OM n’a pas été une franche réussite sportive, mais tout ceux qui ont côtoyé Modou Sougou gardent un très bon souvenir de l’homme. Dans un entretien accordé à la Provence, l’ancien marseillais a donné son sentiment sur l’OM de Villas-Boas.

L’ailier évolue depuis 2018 dans le championnat indien au Mumbai City FC. Il a connu André Villas-Boas quand il jouait au Portugal à Coimbra. En grand supporter de l’OM, Modou Sougou est ravi de voir le coach portugais à Marseille plutôt qu’au PSG qui avait tenté de le faire venir (voir ci-dessous l’extrait RMC Sport)…

Villas-Boas est franc. L’OM a besoin de cette franchise — Sougou

« J’ai la chance de faire partie de la première génération de joueurs que Villas-Boas a eus en tant que coach, à Coimbra. Quand il est arrivé, on était mal, mais avec lui, on a réalisé l’une des meilleures saisons de l’histoire du club. On a vu tout de suite qu’il était taillé pour un grand club. Quand on parlait de lui au PSG, je priais pour qu’il n’y signe pas ! Heureusement, il est venu à Marseille. C’est le meilleur choix possible dans la situation actuelle. Marseille, c’est un contexte compliqué, il faut quelqu’un d’hyper intelligent qui maîtrise ce qu’il fait. C’est sa force. Il ne doute pas. Il est franc. L’OM a besoin de cette franchise. » Modou Sougou – source : La Provence