Ex OM : Quand Radonjic tente de consoler son idole…

Nemanja Radonjic, prêté par l’OM au Benfica cette saison, disputait dimanche un match décisif avec la Serbie face au Portugal. L’ailier est entré en jeu à la 69′ minute, Mitrovic a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu…

Après cette défaite synonyme de barrage pour le Portugal, Cristiano Ronaldo était furieux. Nemanja Radonjic a tenté de consoler son idole, sans succès…

On vit dans un monde où NR7 vient réconforter CR7 pic.twitter.com/meTXttADzj — Glophar (@Glophar) November 15, 2021

Nous n’avons pas d’excuses. En route pour le Qatar — CR7

Quelques heures après la défaite, CR7 a publié un message sur Instagram : « Le foot nous prouve encore que les chemins les plus tortueux conduisent parfois aux résultats les plus beaux. Le match d’hier a été dur mais nous ne sommes pas morts. Notre objectif d’aller au Qatar est toujours accessible et nous savons quoi faire pour l’atteindre. Nous n’avons pas d’excuses. En route pour le Qatar. »

En manque cruel de temps de jeu depuis deux mois au Portugal, Radonjic s’est montré décisif au poste de piston droit lors de la victoire de Benfica face à Vizela (1-0). C’est le Serbe qui était au départ de l’action, son entraîneur Jorge Jesus a même complimenté l’ancien Marseillais, et a évoqué son nouveau rôle : « Pour Radonjic, ce n’est absolument pas une nouveauté, il jouait déjà à ce poste en Serbie et a même joué comme ça contre le Portugal, il connaît la position de piston droit ». Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui peut espérer toucher 8 millions d’euros, si Radonjic continue ainsi…

Il a fait une bonne entrée à droite, en tant que piston

Son agent s’est félicité dans les colonnes de Record, de l’entrée de son poulain :

« Il a fait une bonne entrée à droite, en tant que piston. Il a déjà beaucoup joué à ce poste en sélection. Certains disent que c’est son meilleur poste. Il est complètement en forme et prêt à donner son maximum pour l’équipe. Il est très heureux de travailler sous les ordres de Jorge Jesus. » Son agent Darko Ristic— Source: Record (26/10/21)