Ex OM : Quand Rami répond à Cristiano Ronaldo !

Adepte des réactions sans langue de bois sur sa chaîne Twitch, l’ancien olympien, Adil Rami a cette fois-ci répondu aux critiques du quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo, sur le niveau du championnat de France.

Il y a quelques jours, la légende du Real Madrid avait en effet affirmé que son championnat actuel, la Saudi Pro League, était « meilleur » que la Ligue 1. Des déclarations surprenantes auxquelles l’ex-Olympien (75 matchs) a réagi lors d’un live sur sa chaîne Twitch.

« Jamais de la vie ! »

Même si le champion du monde 2018 avoue être un grand fan de l’homme aux 5 Ligues des Champions, il n’a pas manqué de réfuter fermement ses propos : « La Ligue 1 est l’un des championnats les plus forts au monde. Il n’y a même pas de débat. Je suis désolé de décevoir les fans de Cristiano Ronaldo et je suis désolé de me décevoir mais Cristiano, les années qu’il a faites en Arabie Saoudite, il les fait en France c’est pas la même (…) Cristiano Ronaldo on a beau l’aimer mais c’est pas parce qu’il a fait une carrière de dingue que dès qu’il dit un truc c’est la vérité, jamais de la vie… »

💥 La réponse cash de Rami aux critiques de Ronaldo sur la Ligue 1 : 🗣 « Tu le mets en Ligue 1, il se fait manger ! » pic.twitter.com/7WLjLO9yk2 — RMC Sport (@RMCsport) December 30, 2024

a lire aussi : Mercato OM : De Zerbi toujours à fond sur un international brésilien ?