Ex OM: Riolo dézingue Rudi Garcia pour « son manque d’intelligence » et son « ignorance »

Sans club depuis son départ de Lyon, Rudi Garcia est désormais consultant sur Canal + pour les matchs de Ligue des Champions. Il est revenu sur la difficulté du métier en taclant les supporters. Daniel Riolo n’a pas apprécié…

Rudi Garcia, ancien coach de l‘OM a fait du « Rudi Garcia » ce mardi sur le plateau de Canal +, Daniel Riolo en a profité pour tacler l’entraîneur français :

Il démontre son manque d’intelligence — Riolo

« Cuisinier ? Boulanger ? Homme politique ? Journaliste ? En fait tous les métiers … bref Rudi Garcia démontre une nouvelle fois son manque d’intelligence. Quelle ignorance c’est assez incroyable. Et Rudi Garcia dans sa sortie ridicule, il a oublié de nous parler des coaches qui recrutent sans en avoir la compétence mais juste en étant ami avec des agents… ça c’est pareil, on n’a pas le droit de le dire ? L’aigreur n’est jamais bonne conseillère. » Daniel Riolo— Source: Twitter (03/11/21)

Jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger– Garcia

« Ça peut être dur pour la famille. Après si je prends mon exemple, je suis assez blindé. Encore une fois il suffit de se concentrer sur le travail au quotidien avec ses joueurs. Ne pas lire, ne pas écouter… C’est quand même un des rares métiers où l’on est jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger, mais c’est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc il faut l’accepter. Mais encore une fois il y a tellement de bons moments dans ce métier-là […] Moi je suis heureux de le faire, mais il devient un peu plus compliqué maintenant. Je suis passé en Italie et je pense que le terme de mister (monsieur ndlr) c’est quand même plus respectueux pour la fonction. C’est quelque chose de bien en Italie » Rudi Garcia–Source: Canal + (03/11/21)