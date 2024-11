Ex OM : Que devient Clinton N’Jie ?

Olympien à 83 reprises et auteur de 16 buts entre 2016 et 2019, qu’est devenu l’international camerounais Clinton N’Jie ?

Âgé de 23 ans lors de son arrivée, le jeune attaquant virevoltant, alors prêté avec option d’achat par Tottenham, débarque à Marseille pour relancer une carrière qui peine à décoller depuis son départ de l’Olympique lyonnais. Lors de la saison 2016-2017, il réalise des performances en dents de scie avec l’OM, alternant coups d’éclat et inefficacité. Il finira sa première saison avec 4 buts et 1 passe décisive en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Sa deuxième saison, en 2017-2018 sera nettement meilleure sur le plan comptable avec 9 buts et 5 passes décisives dont un but crucial en demi-finale aller de ligue Europa contre Salzbourg. Sa dernière saison sera ensuite beaucoup plus décevante puisqu’il ne trouvera le chemin des filets qu’à seulement 3 reprises durant toute la saison.

Une aventure en Russie ratée

À l’été 2019, Clinton N’Jie quitte l’OM pour le Dynamo Moscou contre un chèque de 6 millions d’euros et décide donc de se relancer au Dynamo Moscou où il signe un contrat de quatre ans Cependant son aventure en Russie sera loin d’être idyllique. Entre pépins physiques, manque de régularité et problèmes extra-sportifs, le Camerounais peine à s’imposer. En trois saisons, il ne marque que 6 buts en 66 apparitions et quitte le club en 2022, libre de tout contrat.

Léger rebond en Turquie

Après plusieurs quelques semaines sans club, l’international camerounais (34 sélections, 10 buts) rebondit en Turquie et s’engage avec le club de Sivasspor en 2022. Dans un championnat totalement différent, Njie retrouve des sensations et enchaîne des performances correctes dans le jeu, sans pour autant briller statistiquement. Au cours de ses deux saisons en Turquie, le lion indomptable inscrira 5 buts et délivrera 5 passes décisives en 72 matchs.

Depuis peu, l’ex olympien a rejoint la Roumanie et le club du Rapid Bucarest avec lequel il a déjà inscrit un but cette saison.

