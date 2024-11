Ex OM : Que devient Javier Manquillo ?

Olympien lors de la laborieuse saison sous Michel et faisant parti des nombreux prêt du mercato estival 2015, qu’est devenu le latéral espagnol Javier Manquillo ?

Âgé de 21 ans à l’époque, le jeune espagnol qui sort d’un prestigieux prêt à Liverpool, se voit à nouveau prêter par son club de l’Atletico Madrid mais cette fois-ci au sein du club phocéen pour la saison 2015-2016. Durant cette saison galère collectivement, le jeune espagnol laissera la trace d’un latéral assez propre techniquement, régulier dans ses performances, sans pour autant sortir réellement du lot. Il quittera donc l’OM après une seul saison et 43 apparitions sous la tunique bleu et blanche.

A l’été 2016, le natif de Madrid se voit, pour une troisième fois consécutive prêté par l’Atletico. Cette fois ci, il refoule les pelouses anglaises du côté du Stadium of Light de Sunderland. Ses 22 apparitions sous les couleurs des black cats n’empêcheront pas le club du nord de l’Angleterre de finir bon dernier de Premier League et donc d’être relégué en Championship. Une nouvelle saison galère pour l’espagnol qui quittera à l’été 2017 définitivement l’Atletico Madrid pour Newcastle contre un chèque de 5M d’euros.

I’m really happy to sign for @NUFC. Can’t wait to start this season. #NUFC pic.twitter.com/3OtN326eVJ

— Javier Manquillo (@javiermanquillo) July 21, 2017