Ex OM : Que devient Steven Fletcher ?

Olympien éphémère à 18 reprises lors de la seconde partie de saison 2015-2016, qu’est devenu l’attaquant écossais Steven Fletcher ?

Prêté par Sunderland lors de la seconde moitié de la saison 2015-2016, l’attaquant écossais d’1m85 arrive à l’Olympique de Marseille à 28 ans afin d’apporter de l’expérience à l’attaque phocéenne dans une saison compliquée. Malgré un début prometteur, marqué par un but en Coupe de France contre Trélissac et plusieurs titularisations, l’avant-centre écossais ne marquera pas plus que cela les esprits sur la canebière. Il terminera son passage à Marseille avec 18 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts et 3 passes décisives. À la fin de son prêt, il retournera dans le nord de l’Angleterre du côté de l’academy of Light de Sunderland.

Rebond en Angleterre

Après son aventure phocéenne, Steven Fletcher n’est pas conservé par les Black Cats et s’engagera avec Sheffield Wednesday en Championship (D2 anglaise). Il s’y imposera rapidement, devenant un des cadres de l’équipe et un titulaire indiscutable. Il y restera quatre saisons, pour un total de 38 buts en 134 apparitions.

A first Wrexham AFC hat-trick for Steven Fletcher 🍿 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/fp9eTRWdPl — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) January 2, 2024

En 2020, l’international écossais rejoindra un autre club de Championship, Stoke City avec lequel il inscrira 12 buts en deux saisons. Il fera ensuite son retour au pays en se dirigeant vers Dundee United en 2022. Club avec lequel il trouvera le chemin des filets à 10 reprises. En 2023, à l’âge de 36 ans il rejoint l’ambitieux projet de l’acteur hollywoodien Ryan Reinolds dans le club de Wrexham au Pays de Galles, où il évolue encore aujourd’hui. En deux saisons, l’ancien marseillais a disputé pas moins de 50 matchs pour 10 réalisations, participant ainsi activement à la montée du club gallois de la League Two (D4 anglaise) à la League One (D3) la saison dernière.

