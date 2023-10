Ex OM : « Qu’Habib Beye s’occupe de son club », la réponse lunaire de Pedretti sur les accusations de cris racistes à Nancy

Ce mercredi, un match entre le Red Star et l’AS Nancy Lorraine avait des airs d’Olympique de Marseille avec Habib Beye et Benoît Pedretti aux postes d’entraîneurs. La soirée ne s’est pas conclut par des retrouvailles chaleureuses entre les deux hommes.

Ce mercredi, l’AS Nancy Lorraine recevait le Red Star. Au micro de Canal +, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a eu des mots forts concernant les supporters nancéens. Il dénonce des comportements racistes à l’encontre de ses joueurs.

« Aujourd’hui, le match de foot ne m’intéresse pas, le point ne m’intéresse pas, ce match est sorti de ma mémoire. Trois de mes joueurs me rapportent des cris de singes, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C’est toujours pareil. C’est inacceptable et je vois les joueurs de Nancy aller saluer leurs supporters après ça ? Je me battrai toujours contre ces choses-là. J’espère qu’il y aura des sanctions »

Une déclaration qui n’a plus à Benoît Pedretti, coach de l’AS Nancy Lorraine et ancien joueur de l’OM… L’ex milieu de terrain reproche à l’entraîneur du Red Star d’avoir accusé « sans preuves » et de profiter de sa notoriété pour faire une polémique.

« Habib est venu me dire qu’il y a eu des cris de singe dans les tribunes. Je peux en parler vu que c’est déjà sorti dans L’Équipe. Il a tellement de notoriété qu’il décide de ce qu’il veut. Dans un premier temps, je n’ai pas vu ces cris de singe. Ça, c’est une première chose. En tout cas, on va tout faire, nous le club, pour revisionner les images et pour vérifier. Parce que c’est bien beau d’accuser, mais il faut accuser avec des preuves ! Et si les preuves sont prouvées et qu’il y a des personnes chez nous à Nancy qui ont fait des cris de singe, on ne veut plus les voir dans un stade. On ne veut plus les voir dans un stade. Quand on me reproche que mes joueurs aillent saluer ces supporters-là … Je pense que si mes joueurs avaient vu des cris de singe de la part du public, ils n’y seraient jamais allé. (…) On en veut pas de ces personnes-là. (…) Il y a une troisième chose : c’est quand les joueurs du Red Star rentrent au vestiaire, qu’on sent qu’il y a une ambiance un petit peu tendue et qu’ils applaudissent nos supporters, ça non plus ce n’est pas le plus élégant et ce n’est pas la meilleure chose à faire. Donc chacun va s’occuper de son club, je vais m’occuper de Nancy et gérer les supporters. On va travailler avec Nabil (El Yaagoubi, directeur général) pour voir les images, et qu’Habib s’occupe de son club. Quand on aura les images et qu’on pourra analyser, on aura le temps de discuter tranquillement et de prendre les sanctions qu’il faudra. Ce n’est pas parce qu’on est Nancy et que je suis ‘seulement’ Benoît Pedretti qu’on va faire petit bras face au grand Red Star et à monsieur Habib Beye. »