Mercato OM : Longoria va récupérer 2M€ !

Prêté par l’OM au Torino durant l’été 2022, Nemaja Radonjic devrait être définitivement recruté par le Torino. Cependant Tuttosport explique que Radonjic ne devrait pas s’éterniser à Turin puisque son club souhaiterait déjà le vendre au prochain mercato.

Arrivé à l’OM en 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade, Radonjic n’a jamais convaincu à l’OM. Prêté avec option d’achat au Torino, le club va lever l’option de 2 millions d’euros. Cependant l’attitude de Radonjic énerve le Torino. D’après Tuttosport le joueur manque plusieurs séances d’entrainement ce qui pousserait le Torino a vouloir s’en débarrasser durant le mercato d’été 2023.

Tuttosport : Le cas #Radonjic éclate au Toro. Les conditions pour son rachat sont réunies et l’#OM encaissera 2M, mais le joueur semble démotivé et toujours en proie à des hauts et des bas. Possible qu’il soit mis sur le mercato cet été, Juric est mécontent de son attitude. pic.twitter.com/ODV302gIzQ

— GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 23, 2023