Ex OM : Radonjic se fait encore remarquer en Ligue des Champions…

Nemanja Radonjic, l’ancien ailier de l’OM, continue de briller en Ligue des Champions. Deux semaines après son doublé en sortie de banc contre Stuttgart (5-1), l’international serbe a inscrit son troisième but de la saison, cette fois-ci lors d’un match difficile face à l’AC Milan. Malgré la défaite de son équipe, l’Olympique de Marseille (2-1), Radonjic a montré une nouvelle fois sa classe en permettant à son équipe de revenir à égalité à la 67e minute.

Radonjic, supersub…

Entré en jeu seulement sept minutes plus tôt, Radonjic a rapidement montré son impact. Profitant d’une récupération de balle dans les pieds adverses, il n’a pas hésité à tenter sa chance et a décoché une frappe du pied gauche imparable pour Mike Maignan, gardien français du Milan. Le tir précis et puissant a laissé le portier sans réaction et a permis à l’équipe serbe de rêver d’un renversement de situation. Malgré la défaite, ce but est une nouvelle illustration du talent de Radonjic, qui confirme son excellente forme dans un rôle de supersub cette saison sur la scène européenne.