Ex OM : Rami « haïssait » ce coach français ! « Je ne pouvais pas l’encadrer »

Adil Rami s’est récemment exprimé sur son licenciement de l’Olympique de Marseille. Il en a également profité pour mettre un tacle à Didier Deschamps, qu’il a détesté pendant plusieurs années…

Dans un entretien accordé au Figaro, Adil Rami n’a éludé aucun sujet : licenciement, relations avec Eyraud et Rudi Garcia mais aussi son désamour pour Didier Deschamps.

Je le haïssais. Maintenant, je le remercie — RAMI

L’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots en parlant du sélectionneur de l’Equipe de France. Il affirme toutefois avoir changé d’avis et s’être même excusé auprès de l’ancien capitaine des Bleus.

« Pascal Planque, Claude Puel (Lille), Unai Emery (Valence, Séville) et Didier Deschamps sont mes plus belles rencontres. Deschamps, j’avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l’encadrer. Pire, je le haïssais. Maintenant, je le remercie. Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m’excuser […] Au début, il était trop strict, ne pensait qu’au travail. J’adore bosser, mais pas H24. il faut aussi décompresser. On ne s’est pas toujours compris là-dessus »

Adil Rami – Source : Le Figaro (14/10/20)