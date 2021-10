Ex OM: Rami « impatient d’être à 100 % pour faire partie des meilleurs centraux de L1 »

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami s’est engagé avec l’ESTAC afin de relancer sa carrière. Il s’est exprimé sur son ambition personnelle très élevée…

Après des expérience en Turquie, Russie et au Portugal, Adil Rami fait son retour en France à Troyes qui vient de remonter en Ligue 1 ! Le champion en titre de Ligue 2 a recruté le défenseur central passé par l‘Olympique de Marseille afin qu’il apporte son expérience dans un vestiaire qui en a peu.

Il s’est exprimé sur son futur, il espère devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat de France :

Beaucoup de gens se posent la question sur mon âge– Rami

« Si je suis prêt à jouer en Ligue 1 ? J’ai envie. Après, comme tout joueur pro, il va me falloir du temps. Si demain, l’ESTAC n’a pas le choix et que je dois jouer, on fera avec. Je m’adapte. Mentalement, je suis prêt. Après, c’est le physique qui va devoir suivre, petit à petit avec le temps. Bien sûr que je ressens ça, depuis que je suis arrivé. Il y en a beaucoup, on se pose beaucoup de questions, par rapport à ma carrière, mes deux dernières années, à mon âge. On se demande ce que je peux réellement apporter. Je suis impatient d’être à 100 % pour faire partie des meilleurs centraux de L1. » Adil Rami— Source: L’Equipe (10/10/21)

Mon arrivée a été compliqué à gérer — Rami

Pas sûr d’avoir du temps de jeu donné par Laurent Battles (coach de Troyes), il admet que sa carrière tourne au vinaigre depuis son départ du club olympien, il est revenu sur des ambitions personnelles :

« Mon arrivée a été compliquée à gérer pour le coach parce qu’il ne savait pas où j’en étais physiquement. Sincèrement, je ne sais pas trop ce que je dois penser de sa volonté me concernant. Il a déjà un bon groupe. Quand le club m’a recruté, je n’ai pas eu la garantie du coach d’avoir du temps de jeu. On a beaucoup de respect l’un pour l’autre. Je me mets à sa place, quand on regarde ma carrière depuis la fin de mon aventure à Marseille, c’est logique d’avoir des doutes. e défi me plaît. C’est à moi de lui montrer au quotidien qui je suis et comment je suis. Je pense qu’une fois qu’il m’aura compris, il va réussir à m’utiliser à bon escient. Je sais personnellement que je peux beaucoup apporter à cette équipe de Troyes. » Adil Rami – Source: Ligue 1 (06/10/21)