Rami juge la Ligue 1 et valide le nouvel OM !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami s’est engagé avec l’ESTAC afin de relancer sa carrière. Il s’est exprimé sur le niveau de la Ligue 1 depuis qu’il a quitté l’OM…

Après des expérience en Turquie, Russie et au Portugal, Adil Rami fait son retour en France à Troyes qui vient de remonter en Ligue 1 ! Le champion en titre de Ligue 2 a recruté le défenseur central passé par l‘Olympique de Marseille afin qu’il apporte son expérience dans un vestiaire qui en a peu.

Il s’est exprimé sur le niveau actuel du championnat de la France :

L’OM a démarré un nouveau cycle — Rami

« Aujourd’hui, quand tu reviens dans le Championnat de France, les gens te félicitent. Ce n’était pas le cas dans le passé. Grâce au Paris Saint-Germain, qu’il ne faut pas prendre pour un ennemi, mais un rival, la Ligue 1 est une magnifique vitrine, avec des joueurs comme Lionel Messi ou Sergio Ramos. L’OM a aussi démarré un nouveau cycle avec Jorge Sampaoli et ses nombreuses recrues. C’est positif. Il ne faut pas oublier l’OL également. Je suis fou de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Avec tous ces personnages, la Ligue 1 évolue dans le bon sens. J’espère que cela va pousser les jeunes à rester au lieu de partir à l’étranger. » Adil Rami— Source: Site de la LFP (06/10/21)

Mon arrivée a été compliqué à gérer — Rami

Pas sûr d’avoir du temps de jeu donné par Laurent Battles (coach de Troyes), il admet que sa carrière tourne au vinaigre depuis son départ du club olympien, il est revenu sur des ambitions personnelles :

« Mon arrivée a été compliquée à gérer pour le coach parce qu’il ne savait pas où j’en étais physiquement. Sincèrement, je ne sais pas trop ce que je dois penser de sa volonté me concernant. Il a déjà un bon groupe. Quand le club m’a recruté, je n’ai pas eu la garantie du coach d’avoir du temps de jeu. On a beaucoup de respect l’un pour l’autre. Je me mets à sa place, quand on regarde ma carrière depuis la fin de mon aventure à Marseille, c’est logique d’avoir des doutes. e défi me plaît. C’est à moi de lui montrer au quotidien qui je suis et comment je suis. Je pense qu’une fois qu’il m’aura compris, il va réussir à m’utiliser à bon escient. Je sais personnellement que je peux beaucoup apporter à cette équipe de Troyes. » Adil Rami – Source: Ligue 1 (06/10/21)