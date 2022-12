Ex OM : Rami se fait sèchement reprendre après sa décla sur Martinez !

Ces derniers jours en France, l’ennemi numéro 1 s’appelait Emiliano Martinez ! Adil Rami n’a pas hésité à l’insulter sur les réseaux sociaux, ce à quoi les Argentins ont répondu !

« El Dibu (surnom de martinez, ndlr) meilleur gardien du monde. Allez pleurer ailleurs », a répondu Di Maria sur Instagram en réponse à Adil Rami après sa déclaration… Leandro Paredes, ancien Parisien a également tenu à adresser un message direct au défenseur français : « arrête de pleurer Rami ». German Pezzella, lui aussi sacré champion du monde avec l’Argentine, a publié un message en écrivant : « ahaha, allez casse-toi Rami »

Je n’aime pas cette équipe argentine… beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play !

Même avant la finale de la Coupe du Monde, Adil Rami ne semblait pas vraiment fan de l’équipe argentine… Il ‘avait expliqué chez Quotidien sur TMC.

« Comment je vois les choses? Stressantes. Cela va vraiment être stressant. J’aimerais (pouvoir dire directement que les Bleus vont gagner). J’aimerais le dire. Mais je préfère rester humble et surtout prudent. Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne, a encore expliqué l’actuel joueur de Troyes en Ligue 1. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image. Je ne veux pas cibler des joueurs mais par exemple Paredes. On va sûrement dire que c’est parce que je suis Marseillais et que je n’aime pas les Parisiens, Paris ce n’est pas un ennemi mais un rival. L’image que Paredes montre, je n’ai pas aimé. Je pense que l’on va gagner. Il y a trop de choses qui ont fait que, avec les blessures et les problèmes qu’il y a eu, notamment avec la famille Hernandez, il y a trop de choses qui vont dans notre sens. Ces joueurs cartonnent, explosent et ce n’est pas pour rien. » Adil Rami – source : Quotidien sur TMC (15/12/2022)