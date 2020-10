Ex OM : Rekik se souvient du « chaos » après une lourde défaite…

Rekik a connu des moments compliqués à l’OM. L’ancien défenseur qui évolue maintenant au FC Séville l’a raconté au cours d’une interview accordée à Andy Van der Meyde, l’ancien international néerlandais.

Dans une courte interview donnée à l’ancien international néerlandais Andy Van der Meyde, Karim Rekik a raconté l’après match d’OM Rennes 2015/2016 où les supporters marseillais ont montré leur colère.

ils avaient brisé toutes ses vitres de voiture — REKIK

L’ancien défenseur de l’OM qui évolue maintenant au FC Séville se rappelle du « chaos » dans tout le stade, et d’un événement qui l’a fortement marqué à la fin de la rencontre.

« Je me souviens une fois, ça n’allait pas très bien, à ce moment-là, et nous jouions contre le Stade de Reims (NDLR : Rennes en réalité) je crois. La veille du match à l’entraînement, les supporters nous ont dit : « Si vous ne gagnez pas ce match, on démoli tout, et vous, cassez-vous ». Ils voulaient contester et ne pas se supporter les 15 premières minutes du match. Après 15 minutes, on était menés de trois buts… Le Chaos. On ne pouvait pas quitter le stade, on ne pouvait pas en sortir. Nos voitures étaient garées dans le parking sous le stade, et quelqu’un a dit : « Je vais sortir », il y est allé et est revenu cinq minutes après, ils avaient brisé toutes ses vitres. »

Karim Rekik – Source : Andy Van der Meyde