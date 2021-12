Ex OM : Remy Cabella est très attristé par la situation de son ancien club…

« Je surveille constamment ce qui se passe à Saint-Etienne, ce club sera toujours dans mon cœur, surtout avec ce que les Verts vivent en ce moment. C’est dur de les voir dans cette situation, ça me fait mal au cœur, et je leur souhaite de remonter au classement lors de la seconde moitié de saison. J’espère que la trêve sera bonne pour eux. Je reste en contact avec tous ceux qui sont restés au club. Il est très facile de communiquer avec les joueurs via les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Je communique avec Khazri, Kolodziejczak et d’autres, comme Nordin. Nous sommes en contact de temps en temps. » Rémy Cabella – Source : Metaratings.ru