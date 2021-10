Ex OM: Ribéry une nouvelle fois décisif

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry a trouvé un nouveau point de chute. L’ancien olympien s’est engagé au sein du club promu italien, Salernitana. Son impact dans le jeu se fait déjà ressentir…

Du haut de ses 38 ans, l’attaquant français à débuté un nouveau challenge à la fin du mercato. Franck Ribéry a rebondit du côté de Salernitana cette saison, alors que l’Hellas Vérone et la Sampdoria avaient également étudié son cas. Ce mardi lors de la victoire de son équipe face à Venise, 2-1 il a délivré une nouvelle passe décisive et a provoqué l’exclusion d’un joueur adverse, certes très sévère voir scandaleuse. Un succès qui permet à l’écurie de l’ancien joueur de l’OM, de sortir de la dernière place du championnat.

Ogni partita, ogni minuto, ogni duello, ogni gol, ogni punto è importante. 💪🏼

Gran lavoro, ragazzi! 🙏🏼 @OfficialUSS1919 pic.twitter.com/TTjbuZolEp — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 26, 2021

🇮🇹 #SerieA

🟥 Carton rouge pour Ethan Ampadu, le joueur prêté par Chelsea à Venise, pour une intervention sur Franck Ribéry !

🤔 Décision confirmée par l’arbitre après visionnage de la VAR, sanction logique selon-vous ? pic.twitter.com/MwYvEF4u5G — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2021

« Maintenant j’aimerais rester en Italie, j’aimerais rester dans ce championnat » – Franck Ribéry

Durant son passage à la Viola, Franck Ribéry a disputé 50 matchs et avait inscrit 5 buts. Déçu de ne pas avoir pu poursuivre à Florence, sa volonté était de rester en Italie.

« C’était dur. En deux ans, j’ai tout donné parce que c’est ma mentalité. C’était compliqué parce que pendant trois ou quatre semaines je ne savais rien, a-t-il révélé avec amertume. Personne ne m’a appelé et ça veut dire qu’on m’a manqué un peu de respect. Pourtant, je n’ai jamais voulu dire du mal de personne, encore moins du club. C’est dommage de ne pas avoir continué, mais c’est la vie et c’est le football (…) Même avant ma venue à la Viola, la Fiorentina était un club important. Je n’aurais jamais imaginé me battre pour rester, mais pour demain il y a le potentiel pour faire de bonnes choses. J’espère que le club reviendra à des niveaux élevés, car les supporters méritent plus. Maintenant j’aimerais rester en Italie, j’aimerais rester dans ce championnat » Franck Ribéry – Source: Toscana TV (10/07/21)