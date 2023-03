Ex OM : Ribery va rebondir !

L’actuel adjoint de Paulo Sousa sur le banc de la Salernitana, Franck Ribery, a pris sa retraite en tant que footballeur en octobre dernier. L’ancien milieu offensif Marseillais s’est confié au journal allemand Bild sur son souhait de devenir entraîneur principal.

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille, âgé de 39 ans est en pleine reconversion. Actuellement adjoint dans le club où il a disputé ses derniers matches en tant que footballeur, aux côtés de l’ancien Bordelais Paulo Sousa, il a accordé une longue interview à l’hebdomadaire Sport-Bild. Dès le début, il a annoncé son intention de devenir entraîneur numéro un.

Bon nombre de joueurs professionnels ne s’éloignent pas du football, même après avoir pris leur retraite. Certains deviennent consultant, à l’image de Samir Nasri, ou entraîneur, comme Habib Beye (actuellement au Red Star). Franck Ribery n’échappe pas à ce besoin de rester près des terrains. L’ancien international français (81 sélections – 16 buts) évoque le désir de retrouver l’adrénaline qu’il ressentait lorsqu’il était joueur. Il a annoncé se préparer à passer ses diplômes.

L’ancien bavarois n’avait accordé aucune interview depuis l’annonce de sa retraite en octobre 2022. Il avait dû s’éloigner des terrains au cours de la saison en raison de problème de genoux.

J’en ai besoin pour être heureux

« Devenir moi-même numéro un ? C’est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d’entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m’en passer. J’en ai besoin pour être heureux. » Franck Ribery – Source : Bild (08/03/23)

