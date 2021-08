Ex OM – Riolo : «  Deschamps prend tout le monde pour des imbéciles »

Hier, Didier Deschamps annonçait la première liste des joueurs sélectionnés en Equipe de France depuis la désillusion pendant l’Euro. Une liste dans laquelle ne figure pas Olivier Giroud et qui a provoqué la colère de Daniel Riolo sur RMC.

La liste de Didier Deschamps était attendue depuis plusieurs jours. Suite à la désillusion de l’Equipe de France à l’Euro et une élimination précipitée, dès les huitièmes de finale face à la Suisse aux tirs au but, le sélectionneur n’a pas fait appel à Olivier Giroud. Habituellement considéré comme l’un des cadres de la sélection tricolore, son absence a surpris de nombreuses personnes dont Daniel Riolo, qui a exprimé tout son mécontentement au micro de RMC lors de l’After Foot. Selon lui, il s’agirait plutôt d’une « punition déguisée » pour l’écarter de la sélection lors du prochain rassemblement.

🇫🇷 Daniel Riolo : « Deschamps n’a pas à nous respecter plus, nous les journalistes. Et nous, on n’a pas à demander plus de respect. Il est juste sélectionneur, il parle à tous les Français à travers nous. Donc avec ce genre de propos, il prend tout le monde pour des imbéciles. » pic.twitter.com/nrMIc4yh9N — After Foot RMC (@AfterRMC) August 26, 2021

L’absence de Giroud est une mini punition déguisée – Daniel Riolo

« Il a bien dit « Je n’ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit ». Donc Benzema n’a pas fréquenté l’Equipe de France pendant 6 ans, ce n’était pas une position radicale. S’il y a encore des défenseurs de Didier Deschamps, je les invite à téléphoner et à m’expliquer pourquoi à ce point ils le défendent. Didier Deschamps n’a pas à nous respecter plus, nous les journalistes. Et nous, on n’a pas à demander plus de respect. Il est juste sélectionneur de l’Equipe de France, il parle à tous les Français à travers nous. Donc avec ce genre de propos, il prend tout le monde pour des imbéciles, tous les Français qui supportent les Bleus. Il ne peut pas dire qu’il n’a jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. C’est un énorme mensonge parce que c’était une position radicale de ne pas convoquer Benzema pendant 6 ans. Il n’a pas voulu prendre Giroud car pour lui « c’est le moment de tourner la page, ce qu’il a fait en Equipe de France c’est magnifique, on a été champion du monde avec lui, c’est formidable. La page doit être tournée, au revoir. » Ce qu’il a fait à Benzema pendant 6 ans, il est en train de le faire avec Olivier Giroud. Une sorte de mini punition déguisée qu’on ne comprend pas trop. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (26/08/2021)