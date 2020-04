Ex OM : Rolland Courbis tacle la Jupiler League et l’UEFA !

Le championnat belge a pris la décision de stopper sa compétition. Une décision qui a notamment fait réagir l’UEFA, pas vraiment d’accord avec ces agissements !

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis s’est exprimé sur la polémique entre l’UEFA et la Jupiler League.

cette décision, on ne peut pas la prendre fin avril et début mai — COURBIS

Selon le consultant de RMC, aucune des deux parties n’a raison ! Il faut avant tout attendre le bon moment pour prendre une décision.

A LIRE AUSSI : Bon plan mercato OM : Un jeune gardien du Real Madrid en manque de temps de jeu !

« Il suffit d’une phrase mal construite pour faire des débats d’une heure ! J’espère avoir compris que la moins mauvaise solution serait de continuer et de terminer les championnats et la pire de les arrêter. Mais cette décision, on ne peut pas la prendre fin avril et début mai. Tu ne peux pas dire : on va terminer les championnats. Et même si tu es belge, tu ne peux pas décider d’arrêter pour faire le plus intelligent ! »

Rolland Courbis – Source : RMC