Ex-OM: Rothen dézingue à son tour Rudi Garcia après son passage à Naples !

Dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, Jérôme Rothen a partagé critiques du président de Naples Aurelio De Laurentiis à l’encontre de son entraîneur Rudi Garcia.

En effet, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis a expliqué son choix de recruter Rudi Garcia. « A la fin, je suis allé sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents, plein de joueurs de haut niveau ». Mais ce dernier a vite déchanté et il regrette son choix. « J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire: le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit: ‘moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match…’. J’aurais dû comprendre. Alors que j’ai préféré en rire. Le problème, c’est qu’il l’a répété plusieurs fois. J’ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m’a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d’argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus. »

« Ça montre le boulard énorme qu’il a »

« Pour moi, De Laurentiis a raison. Comment, en signant au Napoli, tu dis: « Je n’ai pas vu un match, je ne connais pas le Napoli. » Ils sont champions d’Italie, a déploré Rothen avant de tacler Rudi Garcia. « Tu signes avec tes grandes idées puisque tu es visiblement un révolutionnaire du football. Ça montre le « boulard » énorme qu’il a. Ou alors il est déconnecté. Je comprends maintenant la relation qu’il avait avec certains joueurs. On a vu des joueurs réagir violemment, même sur le terrain. C’est problématique pour un entraîneur de se faire déjuger comme ça. Il y a eu Osimhen mais il y en a eu d’autres« , conclut l’ancien joueur du PSG.