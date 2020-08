Ex OM : Rudi Garcia envoie Lyon en quart de finale de la Ligue des Champions…

Malgré une saison décevante en Ligue 1, Rudi Garcia et les Lyonnais ont réussi à éliminer la Juventus de la Ligue des Champions et filent en quart de finale.

Après son départ de l‘Olympique de Marseille, Rudi Garcia s’est engagé avec Lyon dès le mois d’octobre. Mis en difficulté en Ligue 1, le coach français avait réussi l’exploit de battre la Juventus 1-0 lors des huitièmes aller.

📹 Une panenka slavatrice, un doublé de CR7 mais pas suffisant pour sa qualifier Lyon est qualifié et le résumé vidéo de leur qualification est juste ici. C’est pour nous, c’est cadeau ! 👇#RMCChampions — RMC Sport (@RMCsport) August 7, 2020

LES LYONNAIS RÊVENT D’ALLER PLUS LOIN…

Ce vendredi, quelques mois après le premier match, les Lyonnais ont tenu bon et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Grâce à penalty transformé par Depay, Garcia et les siens retrouveront Manchester City le 15 août… Les Lyonnais commencent à rêver et espère aller encore plus loin dans la compétition voire aller au bout comme l’a expliqué Anthony Lopes, gardien des Gones.

