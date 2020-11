Ex OM : Rudi Garcia, le constat accablant dressé par un de ses anciens joueurs au LOSC

L’ancien joueur du LOSC et de l’ASSE, Yohan Cabaye a donné son sentiment sur l’ex-coach de l’OM et actuel entraineur de Lyon, Rudi Garcia. Le constat qu’il dresse n’est pas très reluisant pour le technicien francais.

L’ex entraineur de l’OM et actuel coach de Lyon, Rudi Garcia a laissé un très mauvais souvenir du côté de Marseille. Son ancien joueur au LOSC Yohan Cabaye a évoqué le parcours du technicien français. Il souligne à juste titre que les histoires se finissent presque toujours dans tous es clubs où il passe.

À l’OM, des joueurs ont de la rancoeur envers lui — bacaye

« Quand on a gagné le championnat, sur des matches difficiles, on a su gagner avec des joueurs du banc. Il arrive à concerner l’ensemble de son groupe sur une certaine période. Mais, on peut voir qu’à chaque fois, Garcia n’arrive pas à finir une histoire avec les clubs. Je ne sais pas pourquoi. Au LOSC, à l’AS Roma, l’histoire se finit mal. À l’OM, des joueurs ont de la rancoeur envers lui. On va voir comment ça se termine à l’OL… Mais sa carrière montre que cela ne se finit pas forcément bien dans ses anciens clubs », Yohan Cabaye – Source : Téléfoot