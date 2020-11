Ex OM – Rudi Garcia s’explique pour Bouna Sarr

Bouna Sarr aurait pu remplacer Ferland Mendy en Equipe de France, mais le Bayern aurait refusé que l’ancien joueur de l’OM rejoigne Deschamps. Arrivé en Allemagne cet été, Bouna Sarr est récemment revenu sur son passage à Marseille lors d’un entretien accordé à TéléFoot. Il a notamment remercié un certain Rudi Garcia qui l’a installé au poste de latéral droit. Ce denier lui a répondu.

Bouna Sarr a affirmé n’avoir que des bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille. Lors de sa présentation au Bayern Munich, le natif de Lyon, ancien attaquant reconverti en défenseur, en avait profité pour remercier Rudi Garcia, son ancien coach à l’OM. Invité sur le plateau de Téléfoot ce dernier lui a répondu.

c’est un homme et un joueur de grande qualité – rudi garcia

A lire Aussie : Mercato : Annoncé proche de l’OM cet été, cet attaquant brésilien sera bientôt disponible pour 0€

« Il aurait pu jouer à Leverkusen ou à Leipzig, mais ça l’intéressait pas et il voulait aller absolument au Bayern Munich. Donc il a fallu le reconvertir (en latéral droit). J’ai vu en Bouna toutes les qualités du latéral moderne. Physiquement fort, capable de répéter les efforts, il va vite, techniquement très bon. Il est capable de délivrer de bon centre. Au niveau des stats en finition ce n’était pas suffisant. Mais par contre, je pensais qu’il pouvait devenir un grand latéral. Tout le mérite revient à Bouna, déjà d’accepter de tenter l’expérience et de se reconvertir. Se remettre en question n’est pas toujours facile. Je lui souhaite qu’une chose maintenant, c’est de se retrouver en bleu. Il n’en était pas loin sur le dernier rassemblement. Au Bayern Munich il est en train de s’installer. Au-delà d’être un joueur de grande qualité, c’est un homme de grande qualité. Il n’oublie pas d’où il vient, et ça c’est une vraie qualité d’homme. » Rudi Garcia – Source : Téléfoot (18/11/2020)