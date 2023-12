Ex OM : Saliba a de nouveau fait parler de lui en Angleterre !

Pas de trêve hivernale en Angleterre : Arsenal a joué face à Liverpool ce samedi 23 décembre. L’ancien joueur de l’OM, William Saliba, a une nouvelle fois brillé !

Passé par l’Olympique de Marseille, William Saliba a montré une nouvelle fois ce dont il était capable. Le défenseur central qui a encore du mal à se faire une place en Equipe de France n’a pas tremblé face à Liverpool qui était pourtant très en forme. La rencontre s’est terminée sur le score de 1-1, permettant aux Gunners de conserver leur première place devant les Reds.

Saliba, homme du match d’après L’Equipe

« Le défenseur français des Gunners a probablement été le meilleur joueur de son équipe. Très en jambes et intransigeant dans les duels, il a coupé un grand nombre de situations favorables aux Reds et résisté à l’ascendant physique de ses adversaires en seconde période », écrivait ce samedi le journal L’Equipe en notant 7/10 la prestation de William Saliba.

« On était venus ici pour gagner, a expliqué Saliba après la rencontre dans des propos relayés par le quotidien sportif. On a ouvert le score, mais ils sont revenus, ils ont poussé et on a concédé beaucoup d’occasions en deuxième période. On est restés costauds et on peut se féliciter de repartir avec un point, car on a fait un très bon match. »

Saliba : Je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde

« Bien sûr, j’ai la qualité pour devenir le meilleur défenseur du monde, mais cela ne veut rien dire. Il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Je ne suis donc pas proche de ce niveau mais je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde, a déclaré l’ancien marseillais au Daily Mail. Non, je ne suis pas surpris de m’être imposé car je savais que j’avais passé un bon moment en prêt, je savais que j’étais prêt, j’attendais juste ma chance. Je me réjouis de l’avenir avec ce club. L’avenir sera bon pour tout le monde, j’espère. Ce ne sera pas facile mais nous allons travailler dur pour cela et je sais que le club sera de retour au très, très haut niveau. Nous devons tout faire pour gagner tous les titres possibles ».