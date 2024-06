La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La France a commencé l’Euro sur la bonne voie. William Saliba, passé par l’OM il y a 2 ans, était invité à répondre aux questions lors de la conférence de presse avant le 2ème match face aux Pays-Bas. Il est revenu notamment sur le poids du maillot national et la préparation pour les prochaines rencontres.

Titulaire avec l’Équipe de France lors du premier match de la phase de groupe de l’Euro, William Saliba a livré une prestation plus que convaincante. Il était, mercredi, présent en conférence de presse afin de répondre à plusieurs questions en vue du match de vendredi, face aux Pays-Bas. Interrogé sur la différence entre le football de sélection et de club, le défenseur d’Arsenal s’est confié. « C’est différent, le maillot en sélection est beaucoup plus lourd car tu as tout un pays derrière toi. En club, c’est juste la ville. »

Saliba ne veut pas « chercher des excuses »

Il a ensuite poursuivi sur le prochain match. « C’est sûr qu’on a deux nuits de moins qu’eux, mais on ne va pas commencer à chercher des excuses. Ça va être un match difficile contre une grande équipe. On sait que le deuxième match est déterminant et on va tout donner pour le gagner. Leur force, c’est qu’ils ont beaucoup de grands joueurs de haut niveau, il y avait beaucoup d’intensité lors de leur match contre la Pologne (2-1, dimanche). Comme on les a battus en Ligue des nations, ils voudront nous battre en poule. »

« On va essayer de faire encore mieux »

Il est également revenu sur sa titularisation lundi soir, face à l’Autriche. « Quand tu ne prends pas de but, c’est un bon premier point positif. Il y a deux-trois situations où on aurait dû mieux faire et Mike (Maignan) nous a sauvés. On va continuer comme ça et essayer de bien faire encore. » Une association avec Upamecano qui a rassuré les supporters français.