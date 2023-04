Ex OM : Samir Nasri détruit les fans d’Arsenal avant le choc face à Manchester City

À l’occasion du match entre Manchester City et Arsenal, Samir Nasri est revenu sur sa relation avec les supporters des Gunners.

Il est fréquent en Angleterre de voir un joueur passer d’un club rival à un autre. Les clubs anglais n’hésitent jamais à montrer leur colère lors du retour de leurs anciens joueurs dans leur stade. C’est notamment le cas de Samir Nasri, transféré en 2011 d’Arsenal à Manchester City.

À LIRE AUSSI : OM : « C’est un joueur de classe internationale »

Mais ils croient quoi ? Que tout est permis ? On ne leur appartient pas

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien marseillais est revenu sur son retour à l’Emirates Stadium en 2012 avec les Skyblues et sur les banderoles et chants en son déshonneur : « Je ne peux pas vous dire ce que j’ai pensé quand j’ai vu la banderole… L’année d’avant, comme j’étais bon sur le terrain, ils chantaient mon nom tout le temps. Et là, quand je suis revenu, ils m’ont traité de « petite p… » En fait, j’ai l’impression que certains supporters sont intouchables. Déjà, ils avaient insulté Ashley Cole quand il était parti à Chelsea. Pareil pour Emmanuel Adebayor. Mais ils croient quoi ? Que tout est permis ? On ne leur appartient pas. »

🚨 « Guardiola est arrogant d’une bonne manière » ⚽️ Entretien avec l’ancien joueur et consultant @canalplus @SamNasri19, avant le choc #MCIARS. A lire dans @lequipe du jour 👇https://t.co/8qRpRB9O0M — L’ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) April 26, 2023

Les deux anciennes équipes de Samir Nasri s’affrontent ce soir à l’Etihad Stadium. Manchester City compte toujours cinq points de retard sur les Gunners mais à son destin entre ses mains. Une succès ou même un résultat nul garantirai aux Citizens d’être sacrés champions d’Angleterre en cas de parcours parfait jusqu’à la fin de la saison.

Je venais parce que je devais venir en Equipe de France

Dans un long entretien accordé à Zack Nani dans l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch, Samir Nasri a avoué qu’il avait eu une cassure dans son amitié avec Franck Ribéry ce qui l’a quelque peu esseulé dans le groupe de l’Equipe de France : « C’est vrai que je n’ai pas eu le niveau que j’avais en club, mais je marche à l’affect. Les conditions n’étaient pas propices. Je n’étais pas bien, je venais parce que je devais venir, si je pouvais choisir, je ne serais pas venu. L’ambiance était néfaste, franchement. De 2007 à 2011, on ne se parle pas avec Franck Ribery. J’étais seul, avec personne pendant 15 jours où tu es énorme dans un château ! Lui, il avait ses potes, logique. On a discuté, on s’est rendu compte qu’on s’est plus parlé pour de la merde. Je ne me sentais pas bien avec Raymond Domenech. Les problèmes générationnels étaient vrais. Claude Makélélé ? Il n’allait pas perdre son temps avec moi. C’est normal. J’avais envie de retourner dans mon club quand j’étais là-bas »