Ex OM : Samir Nasri détruit Luis Enrique, le coach du PSG !

Ce mardi, le PSG n’a pas réussi à prendre le dessus sur Arsenal. Pour Samir Nasri, le grand fautif est avant tout le coach Luis Enrique.

Début de semaine compliqué pour le PSG avec une défaite 2-0 à Londres face à Arsenal. En plus de ce score, les Parisiens se sont fait anéantir dans le jeu par les Anglais qui ne leur ont laissé aucune chance. Sur le plateau de Canal + à l’issue de la rencontre, Samir Nasri a détruit le coach espagnol.

« Luis Enrique a carte blanche dans ce club sans n’avoir rien fait ! Il manque un numéro 9. On a l’impression qu’ils peuvent jouer jusqu’à demain et qu’ils ne marqueront pas. Sa façon de jouer n’est pas la bonne. Il ne s’adapte pas à son effectif. Il croit qu’il va calquer ce qu’il a fait avec l’Espagne et le Barça au PSG. Mais tu n’as pas Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta, tu dois jouer en attaque rapide ou en contre », a jugé l’ancien marseillais.

