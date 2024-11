Ex OM : Samir Nasri dézingue Luis Campos, « il ne recrute que des pipes »

L’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri a vivement critiqué Luis Campos, le directeur sportif du PSG, après la défaite en Ligue des Champions, le tenant responsable des mauvaises performances du club. Selon l’ex-international français, la politique de recrutement axée sur la « filière portugaise » et les choix de transferts de Campos nuisent à l’équilibre de l’équipe et à ses ambitions européennes.

Après une nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Samir Nasri a exprimé son mécontentement sur le plateau de Canal+, en pointant du doigt Luis Campos, le directeur sportif du club. Selon l’ex-international français, la gestion de l’effectif par Campos est un facteur clé des mauvaises performances actuelles du PSG. Nasri met particulièrement en cause ce qu’il appelle la « filière portugaise », une politique de recrutement qui, selon lui, nuit à l’équilibre de l’équipe.

Nasri critique sévèrement l’achat de Manuel Ugarte pour 60 millions d’euros, qu’il juge inutile, expliquant que le joueur pourrait déjà être revendu après seulement une saison. « Ce n’est pas Luis Enrique qui ramène cette filière portugaise, c’est Luis Campos », affirme-t-il. Pour l’ancien milieu de terrain de l’OM, l’influence de Campos dans le recrutement de nombreux joueurs portugais empêche le PSG d’évoluer de manière cohérente sur le terrain. Cette situation serait à l’origine de nombreux problèmes de performance, notamment en Ligue des Champions.

🗣️ « Tu es avec eux dans les réunions ? » 💥 Le débat animé entre Bertrand Latour et Samir Nasri sur la responsabilité de Luis Enrique et le manque de numéro 9 au PSG !#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/hZJg1C6YyF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024



L’ex-joueur de l’équipe de France défend également Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, qui, selon lui, est trop souvent désigné comme le principal responsable des défaillances du club. « Quand Kolo Muani ne joue pas, tout le monde oublie qu’il a été critiqué quand il avait du temps de jeu », souligne Nasri. Il insiste sur le fait que Luis Enrique, avec un effectif jugé moyen par rapport aux autres clubs européens de premier plan, fait de son mieux dans des conditions difficiles.

Nasri pointe du doigt le recrutement de Luis Campos au PSG

Samir Nasri enfonce le clou en critiquant la politique de recrutement de Luis Campos, qu’il accuse de privilégier son réseau personnel au lieu de renforcer véritablement l’équipe. « C’est la filière portugaise, c’est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo, bientôt conseiller de la sélection portugaise, mais personne ne dit rien sur lui, il ne recrute que des pipes ! », conclut-il. Pour Nasri, la gestion actuelle du PSG ne permet pas au club de briller sur la scène européenne, et il appelle à une refonte de la stratégie de recrutement.

Avec ces propos forts, Samir Nasri met en lumière les dysfonctionnements internes du PSG, invitant à une remise en question profonde de la gestion sportive et de la politique de transferts du club.