Ex OM : Samir Nasri, le rebond… médiatique

Samir Nasri, vient de s’engager avec la chaîne cryptée pour être consultant lors des soirées Ligue des Champions. En revanche, l’ex-international n’a visiblement toujours pas tiré un trait sur sa carrière professionnelle.

Libre de tout contrat depuis juin dernier, Samir Nasri n’a toujours pas retrouvé de club. L’ancien marseillais peine à s’installer durablement depuis son départ de Manchester City en 2016. Un an à Séville, un an en Turquie, un an à West Ham et dernier passage en date, un an en Belgique du côté d’Anderlecht.

En revanche, Samir Nasri vient de signer un contrat. Pas dans un club donc. Mais, cette fois-ci, et pour la première fois, il s’engage sur un chaîne du petit écran.

Nasri rejoint Abibal et Garcia

Il rejoint Eric Abidal et Rudi Garcia dans la liste des consultants de Canal+ pour les soirées Ligue des Champions. C’est la chaîne elle-même qui l’a annoncé sur Twitter ce dimanche.

Bienvenue à @SamNasri19 qui rejoint la team des consultants CANAL+ pour le retour de la Ligue des Champions ! 🎉👋☺️ pic.twitter.com/n9JAq9WRk8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 12, 2021

Une reconversion peut-être anticipée. Néanmoins, celui qui a été formé à l’OM n’a toujours pas annoncé sa retraire sportive. Garde-t-il peut-être espoir de retrouver un club après son passage sur la Canal Champions Club ?