Ex OM : Sampaoli se fait dézinguer par un ancien (et illustre) international !

Après un passage raté au FC Séville, Jorge Sampaoli est reparti au Brésil pour en trainer Flamengo. Le coach argentin s’est fait allumer par Arturo Vidal. Son ancien joueur au club brésilien et en sélection chilienne a qualifié l’ancien entraîneur de l’OM de « perdant ».

L’ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli a reçu un violent tacle de la part d’un de ses anciens joueurs en conférence de presse. Ce week-end, Arturo Vidal a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’Athletico Paranaense. Après le match, le joueur de 36 en a profité pour glisser un message à Jorge Sampaoli.

L’international chilien évoluait sous ses ordres lorsqu’il était à Flamengo et n’a pas visiblement apprécié son passage sous les ordres de l’Argentin : « Je suis content d’avoir joué. J’ai toujours été prêt. Seulement, je jouais pour un perdant, un entraîneur qui ne sait pas apprécier ses joueurs à leur juste valeur. »

DESABAFO DO VIDAL! 😳👀 O meia recém-contratado pelo Athletico desabafou sobre seus últimos meses no Flamengo e se mostrou animado para o novo desafio! O que achou? #Brasileirão2023 pic.twitter.com/tfD7dxtmm4 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 16, 2023

Deux hommes qui se connaissent

Arturo Vidal et Jorge Sampaoli se connaissent pourtant très bien, avant Flamengo, le coach de 63 ans avait déjà eu l’ancien turinois sous ses ordres avec la sélection chilienne entre 2012 et 2016. Le milieu de terrain n’a pas voulu plus s’épancher sur la question en zone mixte jugeant « l’affaire Sampaoli close ». L’ancien joueur de Bayern a toute fois affirmé être « heureux de ne plus être avec lui ».